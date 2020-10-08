Басманный райсуд арестовал шесть сотрудников Пенсионного фонда по делу о взятках
Басманный райсуд Москвы арестовал шестерых сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) по подозрению в получении взяток от бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и крупных IT-компаний
Басманный райсуд Москвы арестовал шестерых сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) по подозрению в получении взяток от бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева и крупных IT-компаний.
Суд арестовал Александра Руднева, Дмитрия Кузнецова, Евгения Никитина, Рубена Эфианджяна, Евгения Турчака и Константина Янкина. Их обвиняют в получении взяток в особо крупном размере с использованием служебного положения по предварительному сговору.
Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту дачи и получения взяток в отношении бывшего владельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева, который сейчас находится за границей. В этом деле также фигурируют руководители нескольких департаментов Пенсионного фонда РФ и сотрудники крупных IT-компаний «РедСис» и «Техносерв».
Согласно материалам следствия, в 2015 году руководящие сотрудники Пенсионного фонда предложили бенефициарам группы компаний «РедСис» Сергею Гордееву и его компаньонам за вознаграждение предоставлять служебную информацию о готовящихся госзакупках. Также сотрудники ПФР обещали оказывать бизнесменам помощь в получении подрядов фонда.
В период с 2016 по 2019 год сотрудникам ПФР было передано взяток на общую сумму 210 млн рублей.