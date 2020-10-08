Власти Камчатского края опубликовали результаты исследования воды в Авачинском заливе
Власти Камчатского края опубликовали первый отчет о результатах исследования воды в Авачинском заливе, где ранее были выявлены следы нефтепродуктов и фенола
Власти Камчатского края опубликовали первый отчет о результатах исследования воды в Авачинском заливе, где ранее были выявлены следы нефтепродуктов и фенола.
В отчете говорится, что в бухте Малая Лагерная содержание нефтепродуктов превышало норму в 7,3 раза. По остальным показателям превышений не выявлено.
В бухте Бабия предельно допустимая концентрация (ПДК) нефтяных углеводородов превышена в 4,8 раза, также выявлено значительное содержание фенолов (4,6 ПДК).
Помимо этого, специалисты выявили в пробах воды в реках Халактырка и Таёнка превышение нормативных значений фосфат-ионов (до 4,6 ПДК) и железа (до 7,2 ПДК). В реке Налычева содержание нефтепродуктов и летучих фенолов превышено в 8 раз, а железа – в 7,6 раз.
Основной версией загрязнения воды в акватории Тихого океана у берегов Камчатского края является утечка токсичных веществ. Сейчас специалисты проверяют расположенные в регионе полигоны ядохимикатов.