08 октября 2020, 13:42
Жители Дагестана сообщили о падении неопознанной ракеты
В Агульском районе республики Дагестан сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты. Портал «Будни Кавказа» сообщает, что ракета упала примерно в десяти километрах от села Чираг
Фото: kavcomment.ru
В Агульском районе республики Дагестан сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты. Портал «Будни Кавказа» сообщает, что ракета упала примерно в десяти километрах от села Чираг.
Местные жители сообщили журналистам, что после падения ракеты от взрывной волны «зашатались дома» и сработала автомобильная сигнализация. Несколько человек стали искать место взрыва и обнаружили у границы с Дахадаевским районом воронку диаметром 15-20 метров и обломки ракеты.
Власти Дагестана пока не прокомментировали сообщения о падении неопознанной ракеты.