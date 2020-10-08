В Госдуме предложили выдвинуть разработчиков вакцины от COVID-19 на Нобелевскую премию
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья леонид Огуль предложил выдвинуть ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на соискание Нобелевской премии за разработку вакцины от коронавируса
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья леонид Огуль предложил выдвинуть ученых российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на соискание Нобелевской премии за разработку вакцины от коронавируса.
Леонид Огуль заявил, что речь в данном случае идет о научном открытии, «масштаб которого трудно переоценить», так как оно послужит на благо всего человечества. Депутат напомнил, что новая коронавирусная инфекция принесла пандемию такого масштаба, с каким люди сталкивалось последний раз более ста лет назад, когда пережили «испанку».
При этом изобретение вакцины от инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 млн человек по всему миру, - это настоящий прорыв в области науки и медицины, считает Огуль.
«Я очень рад, что этот прорыв обеспечили наши российские ученые. Думаю, что их труд должен быть отмечен всем мировым сообществом», — заявил депутат, слова которого приводит РИА Новости.
Напомним, что пока российская вакцина от коронавируса «Спутник V» проходит пострегистрационный этап исследования, поэтому точных данных о ее эффективности нет.