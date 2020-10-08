Кремль попросил россиян соблюдать масочный режим или власти введут карантин
Дмитрий Песков заявил, что нынешняя статистика является поводом для серьезной обеспокоенности. В этой связи Кремль призывает россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности
Официальный представитель Кремля и президента России Дмитрий Песков обратился к гражданам по поводу ситуации с ростом заболеваемости коронавирусом.
Песков заявил, что нынешняя статистика является поводом для серьезной обеспокоенности. В этой связи Кремль призывает россиян мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.
«Если каждый из нас для себя не сделает выводы из этого, имеется в виду и ношение масок, и соблюдение всех режимов гигиенических и санитарных, то тогда цифры будут расти еще быстрее, и тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», - заявил Песков, слова которого приводит РИА Новости.
По данным на утро 8 октября, в России коронавирусом заразилось 11 493 человека, а скончался 191 пациент.