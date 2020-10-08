Юристы ФБК потребовали от ФСБ возбудить дело по факту производства химоружия
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовали от ФСБ России возбудить уголовное дело по статье «Разработка, производство и накопление химического оружия» в связи с данными об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок»
Юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального потребовали от ФСБ России возбудить уголовное дело по статье «Разработка, производство и накопление химического оружия» в связи с данными об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».
В ФБК напомнили, что согласно Конвенции ОЗХО 1997 года, Россия обязана «никогда и ни при каких обстоятельствах» не производить, не накапливать, не приобретать, не передавать прямо или косвенно и не применять запрещенное химоружие.
Российские власти заявили, что в 2017 году полностью завершили ликвидацию всех оставшихся запасов химического оружия, а в 2020 году Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок». Более того, в 2018 году в британском Солсбери «Новичком» были отравлены осужденный за шпионаж экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Британские власти считают причастными к этому инциденту российские спецслужбы.
Юристы ФБК отметили, что данные факты свидетельствуют не только о применении, но и «разработке, производстве и накоплении» химического оружия в России.