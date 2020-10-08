08 октября 2020, 11:59
В России за сутки коронавирусом заразились 11 493 человека
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 11 493 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 260 112 человек, из которых 1 002 329 уже полностью выздоровели
Фото: coronavirus.nov.ru
В России число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло на 11 493 человека. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 260 112 человек, из которых 1 002 329 уже полностью выздоровели.
За сутки скончался 191 пациент с коронавирусом, а общее число умерших составило уже 22 056 человек.
В Москве за сутки выявили 3 323 новых случая заражения коронавирусом, в Московской области – 433, в Петербурге – 461, в Нижегородской области – 234, в Свердловской области – 184, в Ростовской области – 261, в ХМАО – 175, в Красноярском крае – 167, в Иркутской области – 136, в Воронежской области – 194, в Ставропольском крае – 155, в Ульяновской области – 148, в Саратовской области – 139, в ЯНАО – 148.