08 октября 2020, 11:47
В Росстате сообщили о планах скорректировать смертность от коронавируса в меньшую сторону
Павел Малков сообщил, что смертность в России выросла, однако умирают, в том числе, люди, «которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже»
Глава Росстата Павел Маков сообщил о планах ведомства пересмотреть данные по смертности от коронавируса в меньшую сторону по итогам текущего года. Ранее данные ведомства о количестве умерших от COVID-19 россиян превышали данные оперативного штаба по контролю за распространением болезни.
Павел Малков сообщил «Известиям», что смертность в России выросла, однако умирают, в том числе, люди, «которые без коронавируса из-за тяжелых хронических заболеваний умерли бы на несколько месяцев позже».
«Это тоже отражается на кривой смертности и в дальнейшем может немного скорректировать ее в меньшую сторону», - отметил глава Росстата.