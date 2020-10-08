Мэрия Владивостока решила демонтировать новые гранитные скамейки из-за ассоциаций с надгробными плитами
Сейчас эти скамейки находятся на закрытой территории, а их дальнейшая судьба будет решаться администрацией города совместно с жителями города и представителями профессионального сообщества
Власти Владивостока решили убрать с центральной площади гранитные скамейки, которые местные жители окрестили «лавочками-надгробиями».
Сотрудник мэрии сообщил РИА Новости, что гранитные лавочки решили демонтировать в связи с тем, что их появление вызвало широкий общественный резонанс.
Сейчас эти скамейки находятся на закрытой территории, а их дальнейшая судьба будет решаться администрацией города совместно с жителями города и представителями профессионального сообщества.
Также сейчас проводится проверка законности закупки лавочек и вазонов. Ранее местные СМИ сообщали, что из городского бюджета на них потратили 10 млн рублей.
Гранитные скамейки появились в центре Владивостока в конце сентября и вызвали у горожан ассоциацию с надгробными плитами. Из-за схожести скамеек с надгробиями россияне начали возлагать на них венки и крепить таблички, чтобы «похоронить красоту, эстетику, вкус и здравый смысл».