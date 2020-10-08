08 октября 2020, 10:44
В Госдуме предложили до конца года запретить концерты в барах и ресторанах
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, барах и кафе до конца 2020 года. Об этом говорится в письме парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой
Фото: krasnodar-room.ru
Депутат Госдумы РФ Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, барах и кафе до конца 2020 года. Об этом говорится в письме парламентария на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Евгений Федоров отметил, что из-за проведения живых концертов в «небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок», создаются условия для распространения коронавируса, а сейчас в стране наблюдается рост заболеваемости, сообщает сайт телеканала RT.
Запрет на проведение концертов в небольших помещениях, по мнению депутата, поможет минимизировать дальнейшее распространение коронавируса.