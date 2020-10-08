Число пострадавших в результате взрывов боеприпасов на складе под Рязанью выросло до 13 человек
Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в Рязанской области за ночь увеличилось до 13 человек. Такие данные предоставили в пресс-службе правительства Рязанской области
Число пострадавших при взрыве на складе боеприпасов в Рязанской области за ночь увеличилось до 13 человек. Такие данные предоставили в пресс-службе правительства Рязанской области.
Ранее сообщалось о восьмерых пострадавших в результате взрывов. Пять человек были госпитализированы, сообщает РИА Новости.
В Минобороны РФ в свою очередь сообщили, что взрывы на военных складах в Рязанской области стали происходить реже. Время между детонацией снарядов увеличилось до 15-25 минут.
Напомним, пожар и взрывы на военных складах Рязанской области начались вечером 7 октября. Власти приняли решение об эвакуации людей из близлежащих населенных пунктов, поскольку осколки снарядов разлетаются на 20 километров от эпицентра взрывов.
На месте происшествия сейчас работает оперативный штаб по ликвидации ЧС. По предварительным данным, на момент пожара могло находиться около 75 тысяч тонн ракет и артиллерийских снарядов.