Мэрия Москвы готовится к повторному введению пропускного режима
Сотрудники различных городских структур сейчас сдают свои данные для оформления разрешений на передвижение по Москве. среди прочих, разрешения на передвижение оформляют на работников автобазы управления делами президента
Московские власти начали готовиться к повторному введению режима электронных пропусков в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Baza сообщает, что сотрудники различных городских структур сейчас сдают свои данные для оформления разрешений на передвижение по Москве. среди прочих, разрешения на передвижение оформляют на работников автобазы управления делами президента.
Источники Baza в ГИБДД Москвы сообщили, что окончательного решения о возвращении к электронным пропускам пока не принято, но это может произойти уже «на горизонте 14 дней».
«Открытые медиа» со ссылкой на источники в администрации президента сообщают, что если в течение последующих двух недель ситуация с коронавирусом в Москве не улучшится, то мэрия объявит о введении пропускного режима.
При этом сам мэр Москвы Сергей Собянин пока продолжает утверждать, что вопрос введения повторного карантина в городе не обсуждается.