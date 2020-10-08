Экс-канцлер Германии обратится в суд из-за интервью Навального изданию Bild
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за фрагмента интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который назвал бывшего чиновника «мальчиком на побегушках у Путина»
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер подаст в суд на немецкую газету Bild из-за фрагмента интервью с российским оппозиционером Алексеем Навальным, который назвал бывшего чиновника «мальчиком на побегушках у Путина».
В этом интервью Алексей Навальный заявил, что Герхард Шредер «получает тайные платежи» от российских властей. Одновременно с этим политик отметил, что доказывающих это документов у него нет.
Навальный также раскритиковал Шредера за его слова об «отсутствии достоверных фактов» в деле об отравлении оппозиционера веществом из группы «Новичок».
«Это очень обидно. Это унизительно для немецкого народа. Одно дело - быть лоббистом Путина. Но теперь он пытается защищать убийц», - отметил политик.
Герхард Шредер обвиняет редакцию Bild в том, что издание распространило необоснованные утверждения о нем и не обратилось к нему за комментарием перед публикацией. Он также пригрозил судебными исками всем изданиям, которые будут перепечатывать фрагменты интервью Навального.
Напомним, что г-н Шредер после ухода с должности канцлера возглавил совет директоров компании-оператора проекта «Северный поток», а затем стал председателем совета директоров госкомпании «Роснефть». Западные СМИ неоднократно называли его близким другом президента России Владимира Путина.