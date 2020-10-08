Дальневосточные ученые обнаружили пятно неизвестного происхождения в Тихом океане у берегов Камчатки
В университете сообщили, что это пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка. Грязное пятно неизвестного происхождения тянется примерно на 40 километров вдоль побережья
Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) с воздуха обнаружили пятно загрязнения в Тихом океане у берегов Камчатки.
В университете сообщили ТАСС, что это пятно хорошо видно, так как на волнах появляется пена необычного цвета, а также есть помутнения темно-зеленого оттенка. Грязное пятно неизвестного происхождения тянется примерно на 40 километров вдоль побережья — от бухты Спасения до бухты Лиственничной. Ширина пятна составляет от 30 до 100 метров.
Ученые отметили, что обнаруженное загрязнение имеет четкие границы, не распадается и постепенно смещается в южном направлении.
Отметим, что пока специалистам не удалось установить источник загрязнения воды в Авачинском заливе, в результате чего на берег выбросило тысячи мертвых морских обитателей. Ранее сообщалось, что в пробах воды были обнаружены следы нефтепродуктов и фенола.