Подконтрольная мэрии Москвы служба «Ритуал» предложила россиянам «бесплатные похороны»
Городская специализированная служба «Ритуал», учрежденная мэрией Москвы, распространяет среди жителей столицы информационную листовку с предложением о бесплатных похоронах. Такой буклет в своем почтовом ящике обнаружил политолог Александр Кынев
Городская специализированная служба «Ритуал», учрежденная мэрией Москвы, распространяет среди жителей столицы информационную листовку с предложением о бесплатных похоронах. Такой буклет в своем почтовом ящике обнаружил политолог Александр Кынев.
Политолог сообщил в Facebook, что в этой листовке москвичам предлагается воспользоваться услугой «бесплатные похороны» через Городскую службу по вопросам похоронного дела и получения бесплатного места на открытых кладбищах.
Также «Ритуал» рекламирует собственное коммерческое предложение «прижизненный договор». Москвичам предлагают «оградить себя и своих близких от лишних забот и финансовых расходов», подписав договор о похоронах заранее.
В мэрии Москвы рекламу «бесплатных похорон» от лица бюджетной организации пока не прокомментировали.