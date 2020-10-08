Глава СКР возьмет под свой контроль расследование смертельного ДТП с участием краснодарского судьи
Поводом для проверки послужило открытое обращение адвоката семьи погибшего к Александру Бастрыкину. Защитник потребовал привлечь к уголовной ответственности судью, по вине которого погиб молодой мужчина
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль дело о смертельном ДТП в Краснодарском крае с участием местного судьи Юрия Захарчевского.
Поводом для проверки послужило открытое обращение адвоката семьи погибшего к Александру Бастрыкину. Защитник потребовал привлечь к уголовной ответственности судью, по вине которого погиб молодой мужчина.
По данным «Коммерсанта», автомобиль Юрия Захарчевского Toyota Land Cruser сбил 29-летнего Данила Юханова, который направлялся на велосипеде в аптеку за лекарствами. Пострадавший пять месяцев провел в больнице, после чего скончался. У него остался маленький сын и беременная жена.
Водитель внедорожника скрылся с места ДТП. Уголовное дело по факту ДТП было возбуждено, однако судья Захарчевский в нем превратился из виновника аварии в свидетеля, сообщил адвокат семьи погибшего.