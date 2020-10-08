08 октября 2020, 03:13
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе
Спецслужбы считают, что задержанный является сторонником «Исламского государства» (организация запрещена в России) и планировал устроить взрыв в Доме правосудия, а также в здании прокуратуры региона
В Ставрополе сотрудники ФСБ в ходе спецоперации задержали 23-летнего местного жителя по подозрению в подготовке теракта.
Спецслужбы считают, что задержанный является сторонником «Исламского государства» (организация запрещена в России) и планировал устроить взрыв в Доме правосудия, а также в здании прокуратуры региона.
Молодой человек установил наблюдение за зданиями суда и прокуратуры, проводил съемку этих зданий на свой телефон. Силовики на тот момент уже взяли сторонника «ИГ» под свой контроль.
Подозреваемый купил компоненты для взрывного устройства: селитру, алюминиевую пудру и строительные гвозди. Взрывное устройство он собирал на съемной квартире. Задержали мужчину, когда он с бомбой направлялся к зданию суда.