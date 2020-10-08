Власти Кипра лишат «золотых паспортов» двух российских бизнесменов
Власти Кипра начали процесс лишения гражданства состоятельных иностранцев, которые предоставили ложные данные при получении так называемых «золотых паспортов» (гражданство в обмен на инвестиции)
Власти Кипра начали процесс лишения гражданства состоятельных иностранцев, которые предоставили ложные данные при получении так называемых «золотых паспортов» (гражданство в обмен на инвестиции).
Официальный представитель совета министров Кипра Кириакос Кусиос сообщил, что в ближайшее время гражданства, полученного в обмен на инвестиции, лишатся семь иностранцев. Газета Politis сообщает, что в этом списке оказались бывшие топ-менеджеры «Еврофинанс Моснарбанка» Александр Бондаренко и Владимир Столяренко, а также их родственники (жены и дети).
Бондаренко и Столяренко заочно арестованы в России и объявлены в международный розыск по делу о хищении 500 млн рублей.
В ближайшее время полиция островного государства начнет расследование в отношении еще 12 человек, получивших кипрское гражданство. В рамках расследования предстоит установить, находятся ли они в розыске за серьезное уголовное преступление. Имена фигурантов этого списка неизвестны.