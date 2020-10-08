Глава Камчатки пообещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с активистами экологической организации «Гринпис» пообещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов, даже если он не причастен к загрязнению воды в акватории Тихого океана
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на встрече с активистами экологической организации «Гринпис» пообещал рекультивировать Козельский полигон ядохимикатов, даже если он не причастен к загрязнению воды в акватории Тихого океана.
Глава климатического направления российского отделения «Гринпис» Василий Яблоков во время обсуждения возможных причин экологической катастрофы в Тихом океане сообщил, что осмотрел Козельский полигон. У него возникли опасения, что на полигоне произошла разгерметизация, и химикаты могли попасть в грунтовые воды, а так как пористость высокая, и полигон расположен на склоне, они могли вытечь к подножию вулкана и протечь в реку Налычева.
Эколог сообщил, что независимо от результатов расследования причин загрязнения Авачинского залива Козельский и другие полигоны ядохимикатов необходимо рекультивировать.
Владимир Солодов отметил, что «это даже не обсуждается» и «это будет сделано».