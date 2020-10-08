08 октября 2020, 01:40
Глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусом
«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. <…> Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», - сообщил Чубайс
Глава государственной корпорации «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией.
На своей странице в Facebook Анатолий Чубайс сообщил, что вернулся из командировки и сдал тест на COVID-19, который оказался положительным.
«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется. <…> Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», - сообщил Чубайс.