Общее состояние российских миллиардеров в период пандемии выросло на 20%
Общее состояние российских миллиардеров в период пандемии коронавируса (с апреля по июль 2020 года) выросло на 20% и составило 467,6 млрд долларов. При этом количество богачей за год увеличилось на два процента (до 102 человек)
Общее состояние российских миллиардеров в период пандемии коронавируса (с апреля по июль 2020 года) выросло на 20% и составило 467,6 млрд долларов. При этом количество богачей за год увеличилось на два процента (до 102 человек).
Согласно докладу Billionaires Insights 2020, наибольший рост благосостояния принесли такие отрасли экономики, как финансы, промышленность, медиа и развлечения.
Общее состояние долларовых миллиардеров в мире выросло на 27,5% во время пандемии коронавируса, увеличившись до 10,2 трлн долларов к июлю 2020 года. Этот показатель является рекордным.
Одновременно с этим сообщается, что рекордно выросли и траты богачей на благотворительность также стали рекордными. Состоятельные люди потратили на помощь нуждающимся 7,2 млрд долларов.