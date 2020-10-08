08 октября 2020, 00:37
Власти Франции и Германии готовят санкции против сотрудников ГРУ из-за отравления Навального
Власти Франции и Германии готовят санкции в отношении неназванных сотрудников ГРУ (сейчас Главное управление Генштаба ВС России) из-за отравления оппозиционера Алексея Навального
Власти Франции и Германии готовят санкции в отношении неназванных сотрудников ГРУ (сейчас Главное управление Генштаба ВС России) из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. Подготовка санкций началась после того, как Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердила факт отравления политика веществом из группы «Новичок».
Париж и Берлин направят в конце недели свои предложения европейским партнерам, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Выявленное в организме оппозиционера вещество имеет характеристики, аналогичные токсичным химикатам, однако не включено в список Приложения к Конвенции по химическим веществам.