08 октября 2020, 00:08
Россия объявила в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую
На сайте МВД России опубликована информация о розыске гражданки Белоруссии Светланы Тихановской, данные которой полностью совпадают с данными лидера оппозиции соседней республики
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России. В розыск ее объявили по одной из статей российского уголовного кодекса.
На сайте МВД России опубликована информация о розыске гражданки Белоруссии Светланы Тихановской, данные которой полностью совпадают с данными лидера оппозиции соседней республики.
Источник «Ленты.ру» сообщает, что Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно этому договору, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, то он автоматически объявляется в розыск и в другой стране.