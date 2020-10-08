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Общество
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08 октября 2020, 00:08

Россия объявила в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую

На сайте МВД России опубликована информация о розыске гражданки Белоруссии Светланы Тихановской, данные которой полностью совпадают с данными лидера оппозиции соседней республики

Россия объявила в розыск экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в федеральный розыск в России. В розыск ее объявили по одной из статей российского уголовного кодекса.

На сайте МВД России опубликована информация о розыске гражданки Белоруссии Светланы Тихановской, данные которой полностью совпадают с данными лидера оппозиции соседней республики.

Источник «Ленты.ру» сообщает, что Тихановская разыскивается по договору о правовой помощи, заключенному между Россией и Белоруссией. Согласно этому договору, если человека объявляют в розыск в одной из стран договора, то он автоматически объявляется в розыск и в другой стране.

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