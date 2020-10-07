Силовики провели обыск в офисе ЦППК по делу о хищении 364 млн рублей
Следственный комитет провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также в офисах подрядных организаций по делу о хищении 364 млн рублей при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов
Следственный комитет провел обыски в офисе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), а также в офисах подрядных организаций по делу о хищении 364 млн рублей при реализации контракта на ремонт автоматов для распечатывания билетов.
По данным РБК, обыски проходили в офисах ЦППК и «ТрансТехСвязи», а также по месту жительства сотрудников подрядных организаций. «Все те, у кого прошли обыски, являются свидетелями по делу о хищении, но в зависимости от результатов следственных действий процессуальный статус некоторых может измениться», - сообщили в Следственном комитете.
Уголовное дело заведено по факту хищения денежных средств при ремонте «билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры Московской железной дороги».
По версии следствия, в 2016 году неустановленные сотрудники ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» похитили деньги, выделенные на работы по комплексному техническому обслуживанию и ремонту билетопечатающих автоматов на объектах инфраструктуры МЖД в рамках договоров между ЦППК и компанией АО «ТрансТехСвязь». Стоимость работ по четырем договорам была завышена на 364,24 млн рублей.
На момент заключения договоров учредителем «ТрансТехСвязи» с 50-процентной долей была Анастасия Ангелова, которая приходится сестрой Павлу Терентьеву (в то время он возглавлял управление информационных технологий ЦППК). Это подразделение выступало инициатором закупки оборудования для нужд пассажироперевозчика.
«ТрансТехСвязь» в 2016 году получило подряды от ЦППК на 650 млн рублей, а в 2017 году – уже на 2,2 млрд рублей. Также эта компания является подрядчиком госкомпании «Российские железные дороги».