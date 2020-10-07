Домашний стадион «Спартака» закроют из-за нарушения антикоронавирусных норм
Домашний стадион московского футбольного клуба «Спартак» временно закроют из-за нарушения требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. на стадионе было зафиксировано превышения допустимого присутствия болельщиков на матчах
Домашний стадион московского футбольного клуба «Спартак» временно закроют из-за нарушения требований Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса. на стадионе было зафиксировано превышения допустимого присутствия болельщиков на матчах.
Сейчас санитарное ведомство готовит ходатайство в суд о временном закрытии стадиона «Открытие Арена» на срок от 30 до 90 дней.
Напомним, что с 1 августа 2020 года на матчах Российской премьер-лиги может присутствовать не более 50% зрителей от вместимости стадиона, а с 26 сентября игры разрешили посещать 5% болельщиков гостевых команд.
По данным Роспотребнадзора, мачт между «Спартаком» и «Зенитом» 3 октября посетили больше болельщиков, чем предусмотрено антикоронавирусным регламентом (допустимое число зрителей - 17 150 человек).
За нарушение санитарных ограничений «Спартаку» также грозит штраф от Российского футбольного союза. Гендиректор команды Шамиль Газизов отрицает обвинение в превышении числа зрителей.