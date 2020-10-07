Петербургские депутаты объявили благодарность главе госпиталя, где коронавирусом заразились более 300 человек
Против благодарности Кабанову выступал представитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Депутат напомнил, что из-за отказа начальника самоизолироваться после поездки за границу в госпитале коронавирусом заразились более 300 человек
Депутаты Законодательного собрания Петербурга объявили благодарность руководителю госпиталя для ветеранов войн Максиму Кабанову.
Против благодарности Кабанову выступал представитель фракции «Справедливая Россия» Алексей Ковалев. Депутат напомнил, что из-за отказа начальника самоизолироваться после поездки за границу в госпитале коронавирусом заразились более 300 человек, сообщает Znak.com.
Справоросс также вспомнил о 30-летней медсестре Марии Тышко, которую во время пандемии COVID-19 перевели на должность регистратора, но поручили ей также выполнять медицинские обязанности. Она стала одним из самых молодых погибших от коронавируса сотрудников медучереждений, а ее семье городские власти отказали в выплате компенсации.
Кроме того, петербургский госпиталь для ветеранов войн заключил контракт на поставку 500 тысяч одноразовых медицинских защитных костюмов с единственным поставщиком ООО «Рэд Стар» на 1 млрд рублей. как оказалось, в штате ООО «Рэд Стар» числился всего один сотрудник - гендиректор Антон Ватель. Он же концертный директор рэпера Александра Жвакина (Loc-Dog). «Новая газета» сообщала, что госпиталь мог бы сэкономить 400 млн рублей, если бы воспользовался ценами и услугами другого поставщика.
«Я считаю, что при нынешних условиях и вскрывшихся обстоятельствах, с учетом бэкграунда, Кабанова благодарить не за что», - заявил Алексей Ковалев.
Фракции «Единая Россия» и «Партия Роста», тем не менее, выступили за объявление благодарности Максиму Кабанову. В итоге за выражение благодарности начальнику госпиталя проголосовали 38 депутатов из 49.