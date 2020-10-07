В мэрии Великих Лук объяснили недомогание школьников во время линейки «волнением от патриотических речей»
Глава Управления образования мэрии Великих Лук объяснила недомогание учащихся школы №7 во время торжественной линейки «волнением от патриотических речей»
Глава Управления образования мэрии Великих Лук объяснила недомогание учащихся школы №7 во время торжественной линейки «волнением от патриотических речей».
Чиновница заявила, что на мероприятии «звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка», чтобы было очень волнительно. «При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно», - заявила Лозницкая, слова которой приводит пресс-служба администрации города.
Начальница управления образования также отметила, что у пострадавших детей есть «возрастные и физиологические особенности, а у некоторых – сопутствующие заболевания».
Напомним, что 5 октября 13 учеников школы №7 в Великих Луках потеряли сознание во время торжественной линейки. По словам очевидцев, детям было очень плохо, некоторых из них тошнило. При этом директор школы заверила, что дети не падали в обморок, а просто побледнели и до автомобиля скорой помощи дошли самостоятельно. Что послужило причиной недомогания детей, до сих пор неизвестно.