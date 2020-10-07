Один из разработчиков «Новичка» обвинил своего коллегу в продаже этого яда криминалу
Один из разработчиков боевых отравляющих веществ группы «Новичок» Владимир Углев назвал вруном своего коллегу Леонида Ринка, который ранее заявил о пищевом отравлении Алексея Навального
Один из разработчиков боевых отравляющих веществ группы «Новичок» Владимир Углев назвал вруном своего коллегу Леонида Ринка, который ранее заявил о пищевом отравлении Алексея Навального. Углев также обвинил Ринка в продаже этого отравляющего вещества представителям криминального мира.
В эфире «Эха Москвы» Владимир Углев заявил, что его коллега Леонид Ринк «всегда был вруном», а знакомы они более 40 лет. «Мало того, он был в науке фальсификатор. Это тоже все знали сотрудники. И неоднократно ему за это на семинарах по шеям давали. Ну, это его специфика, это его хобби», - заявил ученый.
Углев также считает Ринка причастным к продаже отравляющего вещества криминалитету. «Причем, я уверяю вас, это не его бандиты нашли, это он нашел бандитов. (…) Он активно его [рынок сбыта] искал. То, что он на суде говорил, это все вранье самое настоящее», - отметил Углев.
Ранее Леонид Ринк, оценив внешний вид Алексея Навального, который долгое время находился в тяжелом состоянии после отравления, заявил, что оппозиционер не выглядит человеком, который пережил фосфорорганическе отравление. По его мнению, политик выглядит как человек после пищевого отравления.
Напомним, что по данным западных военных вирусологов, Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок», запрещенным к производству.