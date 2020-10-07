07 октября 2020, 14:25
«Союзмультфильм» снимет полнометражный фильм про Чебурашку за 600 млн рублей
«Союзмультфильм» сообщил о планах снять полнометражный фильм о Чебурашке. Председатель правления Юлиана Слащева сообщила, что фильм будет снят в сотрудничестве со студией Yellow, Black and White (YBW)
«Союзмультфильм» сообщил о планах снять полнометражный фильм о Чебурашке. Председатель правления Юлиана Слащева сообщила, что фильм будет снят в сотрудничестве со студией Yellow, Black and White (YBW), которая ранее сняла в партнерстве с Disney сказку «Последний богатырь».
Сценарий фильма про Чебурашку напишут авторы «Последнего богатыря», сообщает «КоммерсантЪ».
Финансирование проекта обеспечит YBW, однако бюджет картины пока не утвержден. По предварительным оценкам, съемки обойдутся в 600 млн рублей. Съемки картины планируются на 2021 год, выход в прокат — на 2022 год.