Нобелевскую премию по химии вручили за развитие методов редактирования генома
CRISPR-Cas9 представляет собой генетические «ножницы», которые бактерии используют в борьбе с вирусами, а специалисты с ее помощью изменяют нуклеотидную последовательность ДНК
Нобелевскую премию по химии за 2020 год присудили Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудна за развитие методов редактирования генома.
Ученые открыли систему CRISPR-Cas9, которая сейчас широко используется в качестве передового и высокоточного средства внесения изменения в ДНК.
CRISPR-Cas9 представляет собой генетические «ножницы», которые бактерии используют в борьбе с вирусами, а специалисты с ее помощью изменяют нуклеотидную последовательность ДНК.
После открытия ученые решили упростить систему CRISPR-Cas9, создав направляющие РНК, что позволило сделать более точный инструмент внесения изменения в гены и свети к минимуму нежелательные модификации в других частях генома.
Также в ходе исследований выяснилось, что данный метод позволяет создавать генетически модифицированные растения, устойчивые к болезням, а также проводить терапию наследственных заболеваний у человека.