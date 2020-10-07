Польские антимонопольщики оштрафовали «Газпром» на 7,6 млрд долларов
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российский «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний
Польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российский «Газпром» и сотрудничающие с ним пять европейских компаний.
Глава управления Томаш Хрустный сообщил, что расследование в отношении «Газпрома» «проводилось скрупулезно», а по его итогам было принято решение о штрафе. На пять предприятий наложен общий штраф в размере 385 млн злотых (100 млн долларов), а «Газпром» был оштрафован на 29 млрд злотых (7,6 млрд долларов).
В течение 30 дней после получения решения фирмы должны расторгнуть договор о строительстве газопровода «Северный поток-2».
В Варшаве считают, что строительство газопровода «Северный поток - 2» нарушает польское антимонопольное законодательство.
В «Газпроме» заявили, что принципиально не согласны с позицией Варшавы по поводу нарушения антимонопольного законодательства. Компания намерена оспорить решение о штрафе.