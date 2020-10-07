07 октября 2020, 13:28
Российская полиция потратит 153 млн рублей на защищающие от коронавируса лампы
МВД России разместило на портале госзакупок заказ на поставку 6 199 ультрафиолетовых ламп. Стоимость государственного контракта составляет 153 млн рублей
МВД России разместило на портале госзакупок заказ на поставку 6 199 ультрафиолетовых ламп. Стоимость государственного контракта составляет 153 млн рублей.
Согласно тендерной документации, мощность излучения ультрафиолетовых ламп должна быть не менее 14 Вт, а степень обеззараживания - не менее 99%. Гарантийный срок ламп должен составлять не менее 12 месяцев, сообщает «МБХ медиа».
Предположительно, такие лампы понадобились ведомству из-за пандемии коронавируса. Ранее в Роспотребнадзоре подтвердили, что ультрафиолет действительно способен убивать коронавирус.