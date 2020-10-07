Силовики провели обыски у бывших руководителей банка «Первомайский»
Силовики провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский»
Сотрудники УФСБ и МВД по Краснодарскому краю провели обыски у бывших руководителей банка «Первомайский», а также у аффилированных с банком подрядчиков.
Силовики провели 17 обысков в организациях, а также в квартирах физлиц, которых подозревают в причастности к хищению денежных средств из банка «Первомайский», сообщает РБК.
В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) сообщили, что банк не выполнил свои обязательства перед кредиторами на сумму 7,8 млрд рублей.
Следственные действия проводились в рамках уголовного дела о присвоении около 182,5 млн рублей, которое было возбуждено в отношении индивидуального предпринимателя Людмилы Дармановой.
Обыски прошли также в двухэтажной квартире бывшего председателя правления банка «Первомайский» Александра Измайлова, где он проживает с бывшей женой Марианной Герман и детьми. Банкира подозревают в фиктивном разводе, чтобы переписать на нее часть своего имущества.
Лицензия у «Первомайского» была отозвана в ноябре 2018 года из-за того, что банк систематически занижал величину принимаемого кредитного риска и игнорировал требования о досоздании резервов на возможные потери.