07 октября 2020, 12:42
В Саратове под землю ушел недавно отремонтированный тротуар
В Саратове ушел под землю тротуар, который был недавно отремонтирован. На тротуаре образовалась яма, которая в темное время суток незаметна для пешеходов, поскольку коммунальщики не огородили опасный участок
Фото: 4vsar.ru
В Саратове ушел под землю тротуар, который был недавно отремонтирован. На тротуаре образовалась яма, которая в темное время суток незаметна для пешеходов, поскольку коммунальщики не огородили опасный участок.
Издание «Четвертая Власть» сообщает, что инцидент произошел на пересечении проспекта 50 лет Октября и улицы Вишневой. В образовавшемся углублении появилась вода и оголилась труба.
Причина образования ямы на тротуаре не сообщается.
В августе 2020 года в Саратове на улице Мичурина сразу после ремонта рухнула в асфальте появилась огромная яма. Это произошло из-за того, что под землей протекли трубы.