07 октября 2020, 12:27
Алексей Навальный призвал Евросоюз ввести санкции против близких к Кремлю олигархов
Оппозиционер Алексей Навальный предложил Евросоюзу с целью повышения эффективности санкций вводить ограничения против близких к российскому руководству олигархов, а не в отношении всей страны
Оппозиционер Алексей Навальный предложил Евросоюзу с целью повышения эффективности санкций вводить ограничения против близких к российскому руководству олигархов, а не в отношении всей страны.
«Санкции против всей страны не работают. Самое главное - ввести запрет на въезд для спекулянтов режима и заморозить их активы», - заявил Навальный, слова которого приводит немецкое издание Bild.
Политик отметил, что олигархи «присваивают деньги, воруют миллиарды, а на выходные летают в Берлин или Лондон, покупают дорогие квартиры и сидят в кафе».
Навальный считает, что санкции ЕС против России должны включать в себя блокировку активов и введение запрета на поездки в Европу для россиян, которые могут быть причастны к его отравлению.