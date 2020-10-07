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Общество
Российский флаг удалят из спорта на четыре года
07 октября 2020, 11:57

Участники группы Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ и администрации президента

Группа Pussy Riot в честь дня рождения президента Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Это здание ФСБ России на Лубянке, администрации президента на Старой площади

Участники группы Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ и администрации президента

Группа Pussy Riot в честь дня рождения президента Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Это здание ФСБ России на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

Участники группы сообщили «Медузе», что во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист «Радио Свобода» Артем Радыгин, а у администрации президента задержали корреспондента издания Sota Дениса Стяжкина.

Активисты также огласили список требований к власти, который включает легализацию однополых отношений, а также расследование убийств и похищений представителей секс-меньшинств в Чечне.

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