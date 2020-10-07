07 октября 2020, 11:57
Участники группы Pussy Riot вывесили флаги ЛГБТ на зданиях ФСБ и администрации президента
Группа Pussy Riot в честь дня рождения президента Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Это здание ФСБ России на Лубянке, администрации президента на Старой площади
Группа Pussy Riot в честь дня рождения президента Владимира Путина вывесила радужные флаги на «главных символах российской государственности». Это здание ФСБ России на Лубянке, администрации президента на Старой площади, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.
Участники группы сообщили «Медузе», что во время акции возле здания ФСБ был задержан журналист «Радио Свобода» Артем Радыгин, а у администрации президента задержали корреспондента издания Sota Дениса Стяжкина.
Активисты также огласили список требований к власти, который включает легализацию однополых отношений, а также расследование убийств и похищений представителей секс-меньшинств в Чечне.
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