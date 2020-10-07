Владимир Путин считает, что в России никого не штрафуют за критику власти
В интервью для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что в России критика власти не запрещена. «Запрещено поругание символов государства - флага, герба, гимна... Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране»
Президент Владимир Путин считает, что в России нельзя попасть под санкции за критику власти.
В интервью для проекта ТАСС «20 вопросов Владимиру Путину» президент заявил, что в России критика власти не запрещена. «Запрещено поругание символов государства — флага, герба, гимна. Издевательства над символами государства задевают каждого гражданина. Поэтому это просто защита интересов общества, и так делают в любой цивилизованной стране», - заявил Путин.
Президент также отметил, что в интернете должны действовать такие же общечеловеческие правила и нормы, которые действуют и в обществе людей. По словам Путина, интернет позволяет распространять «какой угодно контент», поэтому наказание за распространение «фейков и вранья» вполне оправданно.
Напомним, что с марта 2020 года в России действует норма о наказании за неуважение к власти. По этой статье суды массово штрафуют граждан, которые позволяют себе критические или оскорбительные высказывания о президенте Владимире Путине и других чиновниках. Минимальный размер штрафа по этой статье составляет 30 тысяч рублей.