Генпрокуратура заявила о превышении в несколько раз норм по нефтепродуктам в акватории Тихого океана
Генпрокуратура подтвердила данные о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам в Тихом океане в районе Халактырского пляжа в 4 раза, а по фенолу — в 2,5 раза
Генпрокуратура подтвердила данные о превышении допустимых показателей по нефтепродуктам в Тихом океане в районе Халактырского пляжа в 4 раза, а по фенолу — в 2,5 раза.
В ведомстве сообщили, что специалисты провели исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов. В ходе исследования были обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже
Напомним, что сейчас также проводится проверка на Козельском полигоне ядовитых отходов, который мог стать причиной загрязнения акватории Тихого океана. Ранее стало известно, что на этом полигоне обнаружили повреждения защитных сооружений. Речь идет о геомембране, которая должна защищать химикаты от размыва дождями и талыми водами. По данным эксперта Greenpeace, мембрана обнажилась еще несколько лет назад.