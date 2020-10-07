07 октября 2020, 10:58
В России выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом
В России за прошедшие сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 248 619 человек
В России за прошедшие сутки выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 248 619 человек.
По данным оперштаба по контролю за распространением болезни, за сутки от коронавируса умерли 202 человека. Всего скончались 21 865 человек.
В Москве за минувшие сутки выявили 3 229 новых случаев заражения COVID-19, в Подмосковье – 395, в Санкт-Петербурге – 456, в Нижегородской области – 227, в Свердловской области – 179, в ХМАО – 169, в Ростовской области – 225, в Красноярском крае – 158, в Иркутской области – 124, в Воронежской области – 191, в Ставропольском крае – 153, в Ульяновской области – 148, в Саратовской области – 142, в ЯНАО – 148.