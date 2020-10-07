Врачи-инфекционисты сочли нецелесообразным повторное закрытие границ из-за коронавируса
Специалисты назвали нецелесообразным повторное закрытие российских границ с другими странами. Медики считают, что влияние международного контакта на рост заболеваемости в России не вызывает опасений
Врачи-инфекционисты назвали нецелесообразным повторное закрытие российских границ с другими странами в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Медики считают, что влияние международного контакта на рост заболеваемости в России не вызывает опасений.
«Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», - отметил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев, слова которого приводит ТАСС.
Сейчас же ситуация такова, что путешествия по России несут не меньший риск, чем заграничные поездки, а вероятность завоза коронавируса из Турции не выше, чем из Крыма и Сочи.
При этом, отмечают инфекционисты, для некоторых российских регионов, было бы целесообразно закрыть границы с другими регионами.
Напомним, ранее Общероссийское объединение пассажиров предложило рассмотреть вопрос закрытия международных границ России из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Однако в Минтрансе РФ заявили, что пока этот вопрос не обсуждается.