Власти Москвы объяснили резкий рост заболеваемости COVID-19 несоблюдением масочного режима
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила резкий рост заболеваемости коронавирусом «тотальным несоблюдением масочного режима» и отсутствием социальной дистанции
Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова объяснила резкий рост заболеваемости коронавирусом «тотальным несоблюдением масочного режима» и отсутствием социальной дистанции. Об этом чиновница заявила в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
«Мы вышли на те цифры, которые у нас были весной. После длительного периода весенней изоляции и летних отпусков люди вернусь в город. Но… на мой взгляд, основная причина - это поведенческая причина. Несмотря на то, что у нас высокие цифры заболеваемости, идет тотальное несоблюдение масочного режима, отсутствие социальной дистанции», - заявила Ракова.
В этой связи власти напомнили, что масочный режим в столице никто не отменял, а также напомнили организациям и гражданам об ответственности за отказ носить защитные маски.