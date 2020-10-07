СКР направил на Камчатку своих криминалистов для выяснения причин загрязнения воды в Тихом океане
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Камчатский край специалистов криминалистического центра для взятия и исследования проб с мест загрязнения, где произошла массовая гибель морских животных
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Камчатский край специалистов криминалистического центра для взятия и исследования проб с мест загрязнения, где произошла массовая гибель морских животных. Напомним, что пока специалисты не могут установить источник загрязнения в акватории Тихого океана.
Александр Бастрыкин поручил докладывать ему о ходе и результатах проверки по факту возможной экологической катастрофы.
Напомним, в конце сентября местные жители публиковали в соцсетях видео и фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, тюленей и крабов. В свою очередь местные серферы рассказали, что после купания у них появились ожоги на коже и возникли проблемы с глазами. Первые взятые пробы показали превышение предельных концентраций по фенолам и нефтепродуктам.
Позже специалисты «Гринпис» сообщили об обнаружении еще нескольких пятен к акватории Тихого океана вблизи Камчатки.
Согласно предварительным данным, причиной загрязнения прибрежной акватории Тихого океана на Камчатке могли стать два полигона с ядовитыми отходами.