Силовики провели обыск и изъятие документов в офисе крупного игрока рынка ритуальных услуг
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в офисе компании «Ритуал-Сервис», которая считается одним из крупнейших игроков рынка похоронных услуг
Сотрудники правоохранительных органов провели обыск и выемку документов в офисе компании «Ритуал-Сервис», которая считается одним из крупнейших игроков рынка похоронных услуг. Владельцы связывают визит силовиков с конфликтом вокруг морга в Боткинской больнице.
Совладелец компании Олег Шелягов сообщил РБК, что обыск проводили сотрудники московского Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Северному административному округу. Силовики изъял документы и технику.
По словам гендиректора «Ритуал-Сервиса» Дениса Маршавина, следователи заявили, что работают по заявлению некого лица. Других подробностей дела силовики не сообщили.
В самой компании сути проверок не понимают, но связывают это с проблемами в морге Боткинской больницы, где «Ритуал-Сервис» работал вместе с ГБУ «Ритуал». Компанию попросили покинуть помещение, но на этом конфликт не закончился, а теперь в офисе прошли обыски. Кроме того, изъятие техники заблокировало работу компании и может привести к срывам похорон, заявил Денис Маршавин.
Бизнесмен считает, что обыски могут быть попыткой выдавить конкурентов с рынка в преддверии второй волны коронавируса. «Мы предлагаем ГБУ «Ритуал» свою систему бесплатно, чтобы навести порядок на рынок, а недавно мы узнали, что компания объявила тендер на разработку такой же системы на 32 млн руб.», - отметил Маршавин.