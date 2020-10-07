СКР возбудил дело по факту госпитализации учащихся школы в Великих Луках
Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе №7 в Великих Луках, где во время торжественной линейки 13 учеников потеряли сознание
Следственный комитет по Псковской области возбудил уголовное дело по факту инцидента в школе №7 в Великих Луках, где во время торжественной линейки 13 учеников потеряли сознание.
Дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Znak.com.
Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, а также лечащих врачей. В ходе опроса каких-либо данных, указывающих на возможное совершение противоправных действий в отношении пострадавших, получено не было, сообщили в СКР.
В ведомстве отметили, что результаты медицинского обследования школьников свидетельствуют об их удовлетворительном состоянии, лабораторные анализы в норме, данные судебно-химического исследования ожидаются в ближайшее время.
5 октября в школе №7 13 учеников потеряли сознание во время школьной линейки. По словам очевидцев, детям было очень плохо и их сильно тошнило. Школьников госпитализировали с диагнозом «отравление неустановленным веществом под вопросом», однако причину ухудшения их состояния медики назвать так и не смогли.
Некоторые родители посчитали, что школьники могли пострадать от пищевого отравления или отравления каким-то газом, а учителя заявляют о перегреве детей на солнце.