Адвокат Навального обратился к ООН с просьбой провести расследование по факту отравления политика
Адвокат Алексея Навального Вильям Бурдон обратился к спецдокладчику по внесудебным расправам ООН Аньесу Калламару и спецдокладчику по свободе слова и выражения Ирен Хан с просьбой провести расследование по факту отравления политика
Адвокат Алексея Навального Вильям Бурдон обратился к спецдокладчику по внесудебным расправам ООН Аньесу Калламару и спецдокладчику по свободе слова и выражения Ирен Хан с просьбой провести расследование по факту отравления политика.
Защита оппозиционера требует запросить запросить у Германии результаты анализов, а у России - медицинские документы и одежду политика, в которой он был госпитализирован в омскую больницу в тяжелом состоянии.
«По идее, расследование со стороны ООН должно полностью устраивать российских официальных лиц. В пресс-релизах они пишут про некое „международное расследование“. А что может быть „международнее“? Так что вот мы решили попробовать пойти таким путем», - сообщил Алексей Навальный.
Напомним, германские специалисты считают, что Алексей Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок».