07 октября 2020, 03:13
Глава ФАС пообещал, что российская вакцина от COVID-19 будет стоить не дороже 1000 рублей
Стоимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 не превысит одной тысячи рублей. Соответствующее заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
Стоимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 не превысит одной тысячи рублей. Соответствующее заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как [вакцины] выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал», - заявил Игорь Артемьев, слова которого приводит ТАСС.
Пока еще тариф на препарат не установлен, но в будущем цена дозы будет снижаться, пообещал глава ФАС.
Напомним, ранее стало известно, что российские препараты от коронавируса будут продаваться в аптеках по цене 11-12 тысяч рублей за упаковку, что вызвало возмущении общественности.