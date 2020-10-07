07 октября 2020, 02:40
Россия может возобновить авиасообщение с Сербией, Индией и Японией
Россия может возобновить авиационное сообщение еще с тремя иностранными государствами. Речь идет о восстановлении полетов в Сербию, Индию и Японию, сообщает источник ТАСС в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса
Россия может возобновить авиационное сообщение еще с тремя иностранными государствами. Речь идет о восстановлении полетов в Сербию, Индию и Японию, сообщает источник ТАСС в оперативном штабе по контролю за распространением коронавируса.
Вопрос о возобновлении авиасообщения с Сербией, Индией и Японией обсуждался на совещании у главы оперштаба Татьяны Голиковой в начале этой недели, однако никакого решения на этот счет пока принято не было.
Отметим, что Общероссийское объединение пассажиров, напротив, просит власти закрыть границы и приостановить авиасообщение из-за роста заболеваемости коронавирусом. В Минтрансе на это заявили, что такого обсуждения на уровне авиавластей пока нет.