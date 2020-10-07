07 октября 2020, 02:16
Власти Азербайджана пообещали организовать гуманитарные коридоры для армянского населения в Карабахе
Власти Азербайджана заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне карабахского конфликта. В Минобороны пообещали, что в отношении желающих покинуть зону военного конфликта будут действовать нормы международного права
Фото: РБК
Власти Азербайджана заявили о готовности открыть гуманитарные коридоры для армянского населения в зоне карабахского конфликта. В Минобороны страны пообещали, что в отношении желающих покинуть зону военного конфликта будут действовать нормы международного права.
Гуманитарные коридоры Баку пообещал и для армянских военнослужащих, которые сдадутся добровольно, сообщает РБК.
При этом прекращать военные действия в Нагорном Карабахе азербайджанская армия не намерена.
Напомним, вооруженные столкновения между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и провокациях на границе.