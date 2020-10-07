Меню
Общество
Если есть в кармане пачка сигарет, значит все не так уж плохо
07 октября 2020, 01:41

На Козельском полигоне, который мог стать причиной загрязнения акватории Тихого океана, нашли нарушения

На Козельском полигоне ядовитых отходов, который может быть причастен к загрязнению токсичными веществами акватории Тихого океана вблизи Камчатского края, выявили повреждения защитных сооружений

На Козельском полигоне, который мог стать причиной загрязнения акватории Тихого океана, нашли нарушения

На Козельском полигоне ядовитых отходов, который может быть причастен к загрязнению токсичными веществами акватории Тихого океана вблизи Камчатского края, выявили повреждения защитных сооружений. На этом полигоне хранится от 20 до 110 тонн опасных веществ, а за его деятельность, по словам главы Камчатки, «никто толком не отвечает».

Пока отравляющее вещество, из-за которого погибли морские обитатели и пострадали серферы, пока установить не удалось. По словам губернатора края Владимира Солодова, сейчас спасатели проверяют два камчатских полигона ядовитых отходов - Козельский и Радыгинский. Они могут быть потенциальными источниками загрязнения.

В ходе проверки Козельского полигона ядохимикатов эксперты взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и 2, глубина которых составляет 20 и 17 метров. В нескольких местах специалисты обнаружили повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру.

На этом полигоне захоронены пестициды и другие ядовитые вещества. В последнем отчете Минприроды по мониторингу могильника указано, что он был создан без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов». Глава Камчатки в свою очередь отметил, что за этот полигон сейчас «толком никто не отвечает».

Ранее по факту загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке было возбуждено административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая отреагировала на экологическую катастрофу в Авачинском заливе Камчатского края только через несколько дней, потребовала возбудить уголовное дело в отношении виновников загрязнения.

В ведомстве также сообщили, что начали сбор по электронной почте фотографий и видео с места происшествия.

Материалы по теме
Ученые сообщили об уничтожении всей кормовой базы в водах Камчатки из-за утечки нефтепродуктов
Экологи из «Гринпис» обнаружили новые пятна в 20 км от Халактырского пляжа на Камчатке
«Норникель» оценил ущерб природе от аварии на ТЭЦ в семь раз ниже, чем Росприроднадзор
Сейчас на главной
Глава ФАС пообещал, что российская вакцина от COVID-19 будет стоить не дороже 1000 рублей
вакцина от коронавируса
Глава ФАС пообещал, что российская вакцина от COVID-19 будет стоить не дороже 1000 рублей
Стоимость российской вакцины от коронавируса COVID-19 не превысит одной тысячи рублей. Соответствующее заявление сделал глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев
Гонорар успеха
Выборы 2020
Гонорар успеха
В Магаданской области предвыборная кампания, с учетом фактора эпидемии COVID-19, прошла достаточно спокойно, без видимых войн кандидатов от разных партий, какие в немалом количестве разворачивались в других регионах страны
Компания Apple представит свой новый смартфон 13 октября
Apple
Компания Apple представит свой новый смартфон 13 октября
Компания Apple проведет презентацию нового смартфона 13 октября. Инсайдеры ожидают, что бренд покажет четыре устройства - iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max
В Киргизии глава правительства и председатель парламента подали в отставку на фоне протестов
протесты в киргизии
В Киргизии глава правительства и председатель парламента подали в отставку на фоне протестов
Глава правительства Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов и беспорядков, которые начались после подведения итогов парламентских выборов
Дептранс Москвы решил ликвидировать «лужковский» монорельс ради электробусов
общественный транспорт
Дептранс Москвы решил ликвидировать «лужковский» монорельс ради электробусов
Нынешние власти столицы хотят ликвидировать монорельс, а москвичи выступают против этого, поскольку он соединяет разделенные Октябрьской железной дорогой Северный (САО) и Северо-восточный (СВАО) округа
Общество
Если это не катастрофа, то что тогда катастрофа?
Ученые сообщили об уничтожении всей кормовой базы в водах Камчатки. При погружении было обнаружено, что на глубинах от 10 до 15 метров наблюдается массовая гибель бентоса - 95% мертвы. Сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в очень маленьком количестве
В России за сутки коронавирусом заразились еще 11 615 человек
коронавирус
В России за сутки коронавирусом заразились еще 11 615 человек
В России за сутки коронавирусом заразились 11 615 человек. Общее число заразившихся с начала пандемии составило 1 237 504 человека. По данным оперативного штаба, за сутки от COVID-19 скончались 188 человек
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью блогеру Юрию Дудю
Алексей Навальный
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью блогеру Юрию Дудю
Оппозиционер Алексей Навальный дал интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю. Политик рассказал о своем отравлении и нынешнем состоянии здоровья. Навальный также отметил, что сейчас «работает морской свинкой»
Объединение пассажиров попросило власти закрыть границы из-за роста заболеваемости
авиасообщение
Объединение пассажиров попросило власти закрыть границы из-за роста заболеваемости
Общероссийское объединение пассажиров обратилось к властям с предложением рассмотреть вопрос о закрытии международных границ из-за роста заболеваемости коронавирусом
Автомобилистов хотят штрафовать за проезд по газону и мойку во дворе
ПДД
Автомобилистов хотят штрафовать за проезд по газону и мойку во дворе
Нововведения прописаны в проекте статьи 16.9 КоАП «Нарушения требований в области благоустройства территории». Данная статья также запрещает ставить автомобиль на детских игровых и спортивных площадках
В Германии эко-активисты остановили поезд с урановыми хвостами, которые везут в Россию
урановые хвосты
В Германии эко-активисты остановили поезд с урановыми хвостами, которые везут в Россию
В Германии эко-активисты остановили железнодорожный состав, который везет урановые хвосты из Гронау в порт, откуда груз отправят по морю в Ленинградскую область
Путина попросили вмешаться в карабахский конфликт
нагорный карабах
Путина попросили вмешаться в карабахский конфликт
Один из основателей бизнес-школы «Сколково» и бизнесмен из списка Forbes Рубен Варданян записал видеообращение к президенту России с просьбой вмешаться в конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе
Пятна есть, а катастрофы нет
экологическая катастрофа
Пятна есть, а катастрофы нет
Экологи сообщили, что специалисты зафиксировали загрязнение в виде нескольких пятен неизвестного происхождения. Причем одно из этих пятен сейчас движется на юг полуострова Камчатка, в сторону Южно-Камчатского заказника
Авторская колонка
Война беспилотников
Я не военный. И даже в армии никогда не служил. Вопросы войны и мира меня интересуют, как часть исторического процесса. Поэтому я с интересом что-то читаю и смотрю на темы, в том числе, и военной истории. Поэтому я краем глаза, насколько получается, слежу за ходом Карабахской войны.
Авдерин Валерий
В Москве во время пандемии коронавируса за несоблюдение самоизоляции оштрафовали каждого десятого
режим изоляции
В Москве во время пандемии коронавируса за несоблюдение самоизоляции оштрафовали каждого десятого
В Москве за время пандемии коронавируса было выписано более 752 тысяч штрафов за нарушение режима самоизоляции
Сотрудники Владивостокского морпорта забросали касками президента группы FESCO
Зиявудин Магомедов
Сотрудники Владивостокского морпорта забросали касками президента группы FESCO
Сотрудники Владивостокского морского торгового порта (ВМТП), которые протестуют против отставки директора компании Заирбека Юсупова, закидали касками президента транспортной группы FESCO Аркадия Коростелева
Воронежская организация инвалидов подала в суд на компанию, управляющую «дворцом Путина»
водный кодекс
Воронежская организация инвалидов подала в суд на компанию, управляющую «дворцом Путина»
Организация инвалидов «Импульс» направила иск в Арбитражный суд Краснодарского края к ООО «Комплекс». Это организация управляет резиденцией в Геленджике
В ЕСПЧ поступили 32 жалобы на арест личных банковских счетов в рамках «дела ФБК»
дело ФБК
В ЕСПЧ поступили 32 жалобы на арест личных банковских счетов в рамках «дела ФБК»
Адвокаты правозащитной группы «Агора» направили в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобы на аресты банковских счетов активистов штабов Алексея Навального