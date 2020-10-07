На Козельском полигоне, который мог стать причиной загрязнения акватории Тихого океана, нашли нарушения
На Козельском полигоне ядовитых отходов, который может быть причастен к загрязнению токсичными веществами акватории Тихого океана вблизи Камчатского края, выявили повреждения защитных сооружений
На Козельском полигоне ядовитых отходов, который может быть причастен к загрязнению токсичными веществами акватории Тихого океана вблизи Камчатского края, выявили повреждения защитных сооружений. На этом полигоне хранится от 20 до 110 тонн опасных веществ, а за его деятельность, по словам главы Камчатки, «никто толком не отвечает».
Пока отравляющее вещество, из-за которого погибли морские обитатели и пострадали серферы, пока установить не удалось. По словам губернатора края Владимира Солодова, сейчас спасатели проверяют два камчатских полигона ядовитых отходов - Козельский и Радыгинский. Они могут быть потенциальными источниками загрязнения.
В ходе проверки Козельского полигона ядохимикатов эксперты взяли пробы с наблюдательных скважин № 1 и 2, глубина которых составляет 20 и 17 метров. В нескольких местах специалисты обнаружили повреждение геомембраны, укрепительного слоя и отсутствие проволочного ограждения в нескольких точках по периметру.
На этом полигоне захоронены пестициды и другие ядовитые вещества. В последнем отчете Минприроды по мониторингу могильника указано, что он был создан без соответствующего проекта и с нарушением «Временной инструкции по уничтожению ядохимикатов». Глава Камчатки в свою очередь отметил, что за этот полигон сейчас «толком никто не отвечает».
Ранее по факту загрязнения окружающей среды и массовой гибели животных на Камчатке было возбуждено административное дело по статье «Нарушение специального режима осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта».
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая отреагировала на экологическую катастрофу в Авачинском заливе Камчатского края только через несколько дней, потребовала возбудить уголовное дело в отношении виновников загрязнения.
В ведомстве также сообщили, что начали сбор по электронной почте фотографий и видео с места происшествия.