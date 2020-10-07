07 октября 2020, 01:13
Компания Apple представит свой новый смартфон 13 октября
Компания Apple проведет презентацию нового смартфона 13 октября. Инсайдеры ожидают, что бренд покажет четыре устройства - iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max
Компания Apple проведет презентацию нового смартфона 13 октября. Такая дата мероприятия указана в пресс-релизе корпорации, который получили СМИ.
Презентация iPhone 12 пройдет в Apple Park. Также отмечается, что лозунгом мероприятия станет «Hi, Speed» («Привет, Скорость»).
Инсайдеры ожидают, что бренд покажет четыре устройства - iPhone 12 mini, iPhone 12, 12 Pro и 12 Pro Max.
Напомним, что последняя презентация Apple состоялась 15 сентября, в ходе которой компания представила iPad 8, iPad Air 4, умные часы Apple Watch 6 и Apple Watch SE.